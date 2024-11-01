Carlos H. Quero, el obrerista de Vox para conquistar los barrios rojos

Vox comienza la marcha de los barrios pijos a los obreros. Y lo está haciendo bien.
La sustitución de Javier Ortega Smith forma parte de la dinámica de sustitución de la rama ultraliberal por la identitaria más próxima al lepenismo, en su caso no por formar parte de esa estrategia económica, sino por las afinidades personales y por tener un perfil anacrónico no muy compatible con los intentos por renovar el partido y modernizar la formación. Video: x.com/madrid_vox/status/1986156168566468920
Si la serpiente entra en el corral y cria va a ser muy difícil sacarla.
Esto solo nos va a traer años de lucha callejera fuerte y dura.
"Vox y PP votan en contra de bajar el ITP a los madrileños que compran vivienda para vivir y de subírselo a los fondos que compran para especular. Escuderos de los ricos." x.com/JorgeMoruno/status/1986468300860141949
Es decir que ellos detectan la vivienda y lo que hacen con sus politicas como un problema y mienten, es decir que les tenemos que atacar por ahí para destruirlos.