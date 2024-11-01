edición general
Carlos H. Quero, el obrerista de Vox para conquistar los barrios rojos

Carlos H. Quero, el obrerista de Vox para conquistar los barrios rojos

Vox comienza la marcha de los barrios pijos a los obreros. Y lo está haciendo bien. La sustitución de Javier Ortega Smith forma parte de la dinámica de sustitución de la rama ultraliberal por la identitaria más próxima al lepenismo, en su caso no por formar parte de esa estrategia económica, sino por las afinidades personales y por tener un perfil anacrónico no muy compatible con los intentos por renovar el partido y modernizar la formación. Video: x.com/madrid_vox/status/1986156168566468920

wata #2 wata
Sigo diciendo que se está menospreciando a vox. Y no se tiene en cuenta que no son los dirigentes españoles de vox quienes dictan las políticas de propaganda. Es la Internacional fascista. Y tienen mucha experiencia y gente muy buena en ello.
Si la serpiente entra en el corral y cria va a ser muy difícil sacarla.
Esto solo nos va a traer años de lucha callejera fuerte y dura.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El vídeo de la entradilla parece de Podemos pero se desmonta en 5 segundos cuando ves que siguen votando a favor de lo que está criticando en el vídeo

"Vox y PP votan en contra de bajar el ITP a los madrileños que compran vivienda para vivir y de subírselo a los fondos que compran para especular. Escuderos de los ricos." x.com/JorgeMoruno/status/1986468300860141949

Es decir que ellos detectan la vivienda y lo que hacen con sus politicas como un problema y mienten, es decir que les tenemos que atacar por ahí para destruirlos.
