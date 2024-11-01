Carlos Bardem: "Algún día todos querrán haber estado en contra del genocidio"

Este sábado, durante la marcha por Gaza y en contra de la complicidad estatal con Israel, Carlos Bardem se manifestaba junto al cantante Marwán y otras personalidades públicas en el centro de Madrid. Lo hizo denunciando, como después ha hecho también a través de sus redes sociales, los vínculos comerciales, diplomáticos y económicos que España sigue manteniendo con los actores del conflicto.