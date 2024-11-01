edición general
Carlos Bardem: "Algún día todos querrán haber estado en contra del genocidio"

Este sábado, durante la marcha por Gaza y en contra de la complicidad estatal con Israel, Carlos Bardem se manifestaba junto al cantante Marwán y otras personalidades públicas en el centro de Madrid. Lo hizo denunciando, como después ha hecho también a través de sus redes sociales, los vínculos comerciales, diplomáticos y económicos que España sigue manteniendo con los actores del conflicto.

Pertinax #1 Pertinax *
Lo ha clavado. Y ese día no está muy lejos. La hemeroteca va a ser muy cruel.
8
Supercinexin #3 Supercinexin
Yo creo que va a ser muchísimo peor que eso: algún día la derecha y los liberatas dirán que ellos siempre estuvieron en contra del Genocidio y que en realidad la izquierda, los rojos, comunistas y perroflautas, fuimos lo mismo igual que los genocidas o, qué coño, incluso peor, porque apoyábamos a Hamás, que eran mucho peores que los propios genocidas, y la instauración de califatos y provincias islámicas basadas en la ley de la Sharia que mató a muchísimos más que el propio sionismo, hasta el…   » ver todo el comentario
7
mmlv #9 mmlv
Igual que en los '90 todos eran amiguitos de Mandela, incluso los miserables que habían apoyado el régimen del apartheid
2
#7 josejon
Y tendrán medios para blanquearse a si mismos. Incluso harán una película donde salven niños palestinos.
1
oceanon3d #4 oceanon3d
El PP mismo en seis meses está tratándo de aduañarse de la bandera de la defensa de los palestinos con sus alcahuetes mediáticos y de las redes propagando el relato.

Tiempo al tiempo.
1
Lamantua #2 Lamantua
Marlaska qué opina..?
0
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#2 Y Ayuso ?.
2
RuiWang #6 RuiWang
Carlos Bardem: "Algún día todos querrán haber estado en contra del subsidio"

Ah perdón, que hablaba de Palestina.. :palm:
1
pepito_palotes #5 pepito_palotes
También decían eso de Cuba o la URSS y la izquierda actual sigue defendiendo esos regímenes genocidas y totalitarios.
2

