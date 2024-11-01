Carlo Acutis ya es el primer santo milenial

El Papa León XIV ha canonizado este domingo, en la Plaza de San Pedro, a Carlo Acutis, el conocido como 'influencer de Dios' y que se convierte en el primer santo millenial, que falleció por una leucemia en 2006, con 15 años.
A la pederastia ahora hay que añadir la explotación infantil.
Por ejemplo Facebook, empieza en 2004 pero no es hasta 2006 cuando puede hacerse cuenta todo el mundo, y Youtube lo compra Google en 2006. Que influencers en esa época no había porque no pagaban por generar contenidos.
PD: Googleando resulta que ha hecho no uno, sino dos "milagros" (totalmente fue él y no los médicos los que curaron a dos personas random, alabado sea el señor)
