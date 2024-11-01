edición general
2 meneos
22 clics

Carlo Acutis ya es el primer santo milenial

El Papa León XIV ha canonizado este domingo, en la Plaza de San Pedro, a Carlo Acutis, el conocido como 'influencer de Dios' y que se convierte en el primer santo millenial, que falleció por una leucemia en 2006, con 15 años.

| etiquetas: carlo acutis , santo milenial , león xiv
2 0 1 K 26 actualidad
7 comentarios
2 0 1 K 26 actualidad
Pacofrutos #1 Pacofrutos *
Únicamente me es válido cuanto disponga Su Santidad Pío XIII. Lenny Belardo.  media
1 K 28
Mark_ #4 Mark_
#1 el único Papa al que haría caso y llamaría papito...  media
1 K 26
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
El milagro es que la gente siga creyendo en estas memeces.
1 K 23
tetepepe #2 tetepepe
¿Es que no hay quien le pare los pies a esta gente?
A la pederastia ahora hay que añadir la explotación infantil.
1 K 18
#7 soberao
Muere en 2006 y le llaman "el influencer de dios", ¿no es el fenómeno de los influencers más tardío?
Por ejemplo Facebook, empieza en 2004 pero no es hasta 2006 cuando puede hacerse cuenta todo el mundo, y Youtube lo compra Google en 2006. Que influencers en esa época no había porque no pagaban por generar contenidos.
0 K 14
Milmariposas #3 Milmariposas
Seguro que estamos en 2025? O en la Edad Media? :palm:
0 K 13
#5 chocoleches *
Y el milagro? Para ser beatificado necesitas haber realizado un milagro. Dónde está el evento sobrenatural que ha protagonizado este chaval?

PD: Googleando resulta que ha hecho no uno, sino dos "milagros" (totalmente fue él y no los médicos los que curaron a dos personas random, alabado sea el señor)

www.univision.com/noticias/religion/el-santo-milenial-oracion-carlo-ac
0 K 12

menéame