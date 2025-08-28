edición general
La caótica gestión de las brigadas forestales de la Xunta: 200 bajas sin cubrir, cursillos de unas horas y directos al fuego

El Gobierno de Alfonso Rueda publicó al menos una veintena de convocatorias para cubrir vacantes entre abril y agosto de 2025, diez de ellas en plena ola de incendios. "La Xunta no sabía antes del verano cuántas brigadas tenía disponibles", critica el PSdG.

4 comentarios
OCLuis #3 OCLuis *
El PP, aún no sabiendo gestionar sí que tiene una solución para todos esos problemas, carencias, deficiencias y dejación de funciones:
la culpa es de Pedro Sánchez, eah.

De esta forma tan sencilla canaliza y transmuta la impotencia y frustración del que ve quemadas sus posesiones en odio hacia una persona en concreto que el PP ha convertido en presa desde que les ganó aquellas elecciones y pudo formar gobierno.
#1 Albarkas
Grandes gestores. Recordad
#4 amusgada *
198 puestos sin cubrir por incapacidad temporal. "Desgraciadamente estamos sufriendo accidentes, pero no tantos. Una cifra tan elevada de bajas no se acumula en dos semanas; si no, tendríamos un problema muy grave de riesgos laborales", matizan fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG).

o_o 198 ITs, eso son muchos accidentes o mucha interinidad y mandar gente sin preparar que se manca a la 1a de cambio. Toy acostumbrada en la vecina comunidad a que inflen las…   » ver todo el comentario
#2 Katos
¿Qué cojones hacen con nuestro dinero?.
A parte de tener de la mejores sistemas educativos, sanitarios, precios de hogares asequibles para emanciparse, y con todo eso evitar que algunos puedan votar otras opciones políticas...

Vivimos seguros.
