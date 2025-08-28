La caótica gestión de las brigadas forestales de la Xunta: 200 bajas sin cubrir, cursillos de unas horas y directos al fuego

El Gobierno de Alfonso Rueda publicó al menos una veintena de convocatorias para cubrir vacantes entre abril y agosto de 2025, diez de ellas en plena ola de incendios. "La Xunta no sabía antes del verano cuántas brigadas tenía disponibles", critica el PSdG.
la culpa es de Pedro Sánchez, eah.
De esta forma tan sencilla canaliza y transmuta la impotencia y frustración del que ve quemadas sus posesiones en odio hacia una persona en concreto que el PP ha convertido en presa desde que les ganó aquellas elecciones y pudo formar gobierno.
198 ITs, eso son muchos accidentes o mucha interinidad y mandar gente sin preparar que se manca a la 1a de cambio. Toy acostumbrada en la vecina comunidad a que inflen las… » ver todo el comentario
A parte de tener de la mejores sistemas educativos, sanitarios, precios de hogares asequibles para emanciparse, y con todo eso evitar que algunos puedan votar otras opciones políticas...
Vivimos seguros.