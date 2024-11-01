Candidiasis vaginal: qué es, causas y tratamiento

La candidiasis o candidiosis vaginal es una infección muy frecuente provocada por un hongo. Provoca una intensa irritación y aparición de flujo anormal, y se suele confundir con una enfermedad de transmisión sexual.
| etiquetas: candidiasis , causa , tratamiento , el negro del wasap
Ojo. Hay una parte buena de esto que no voy a comentar.... Los que la hayan pasado lo sabrán.
Es aún mejor que lo de hacerlo con fiebre. Lo que pasa es que con lo de la candidiasis no se puede copular. Tienen que ser trabajos manuales.
Puedes probar a pasarte una ortiga por la picha para ver qué se siente.
La parte buena es que son comestibles.
Muahahahahahaha
Fdo.: el negro del wasap
Edit: joder, se me ha adelantado #1 el artículo es corto e informa más.