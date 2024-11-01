edición general
3 meneos
60 clics

Candidiasis vaginal: qué es, causas y tratamiento

La candidiasis o candidiosis vaginal es una infección muy frecuente provocada por un hongo. Provoca una intensa irritación y aparición de flujo anormal, y se suele confundir con una enfermedad de transmisión sexual.

| etiquetas: candidiasis , causa , tratamiento , el negro del wasap
2 1 4 K -14 cultura
13 comentarios
2 1 4 K -14 cultura
#3 Toponotomalasuerte
#2 se le llama candidiasis vaginal, pero los tíos tb podemos tenerla. Yo tuve las setillas esas un par de veces. La primera con 17 me llevé un susto de narices Me levanté con el ciruelo blanco. A mí novia le dieron una crema y se nos fue en nada.
Ojo. Hay una parte buena de esto que no voy a comentar.... Los que la hayan pasado lo sabrán.
2 K 29
chatOGT #5 chatOGT
#3 yo he tenido varias veces y no le veo ninguna parte buena. ¿Nos lo explicas, porfa?
0 K 10
#7 La_Conquista_Del_Mundo
#3 lee #4 . En lugar de responderte puse el msg en general y no se entiende. Es lo mismo que tienes que decirle a #5 porfi porfi
1 K 20
#10 Toponotomalasuerte
#5 pues que la zona está hiper sensible y cosquillosa. Almenos la mía. Vamos, era un no parar!!! Ni los monos!
1 K 21
#6 BurraPeideira_
#3 ¿Que a tu pareja le pica y quiere que le rasquen?
0 K 11
#9 Toponotomalasuerte
#6 jijijiji es que tiene su punto.
Es aún mejor que lo de hacerlo con fiebre. Lo que pasa es que con lo de la candidiasis no se puede copular. Tienen que ser trabajos manuales.
0 K 11
#12 BurraPeideira_
#9 He visto parafilias pero esa se lleva la palma. Lo de que la fiebre aumenta el placer sexual es algo que ya había escuchado pero que yo al menos nunca he notado.
Puedes probar a pasarte una ortiga por la picha para ver qué se siente. :troll:
0 K 11
#13 Toponotomalasuerte
#12 hombre no es lo mismo. Pero si le da gustillo a la parienta y se me pone como una motarda! Lo que haga falta, no va a ser una ortiga lo que la deje sin divertimento. Creo que mi límite es el toxo...xD
1 K 19
GeneWilder #8 GeneWilder
#3 También se te puede quedar como un fresón.
0 K 10
#11 pelagito
#3 la parte mala será que son hongos.
La parte buena es que son comestibles.
Muahahahahahaha
1 K 21
#1 Toponotomalasuerte
Son setillas y picorsito
0 K 11
#2 La_Conquista_Del_Mundo *
Vi un anuncio de un farmaco para la candidiasis vaginal y no sabia lo que era la candidiasis vaginal así que buscado y aquí va mi aporte al sub de cultura.
Fdo.: el negro del wasap
Edit: joder, se me ha adelantado #1 el artículo es corto e informa más.
0 K 10
#4 La_Conquista_Del_Mundo
A vez me pico una avispa en el mienbro viril, se me puso enorme, la ventaja es esa ? <:(
0 K 10

menéame