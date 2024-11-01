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La campaña publicitaria de Kristi Noem desata otra guerra interna en MAGA, ya que, según un informe, funcionarios del DHS afirman que Trump sí estaba al corriente del gasto de 200 millones

«Estaríamos encantados de someternos mañana a una auditoría exhaustiva que analice hasta el último céntimo de la subvención, incluyendo a dónde se destinó», añadió el funcionario. «Todo el mundo en el DHS está dispuesto a entregar nuestros registros fiscales y bancarios, pero solo la Casa Blanca puede dar su consentimiento para ello. ¿Estarán dispuestos a hacerlo?». Según se ha informado, los contratos de la campaña se adjudicaron a un grupo selecto de empresas vinculadas a Noem y a uno de sus principales asesores.

| etiquetas: kristi noem , trump , dhs , gasto , publicidad
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3 comentarios
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themarquesito #1 themarquesito
#0 Te corrijo una errata, que en las etiquetas has puesto "Kristy" en lugar de Kristi.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Trump está al corriente de todo. También de cuántas niñas violó en la Isla Epstein, él y los demás millonarios.
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Trigonometrico #3 Trigonometrico
Tal vez no sea el momento de juzgar estos detalles con la que tiene el tío liada.
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menéame