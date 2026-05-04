Una campaña de dinero oscuro está pagando a influencers para presentar la IA china como una amenaza [eng]

Una organización llamada Build American AI (vinculada a un super-PAC de 140 millones de dólares apoyado por figuras de OpenAI y Palantir) está financiando una campaña en redes sociales. Se paga a creadores (hasta $5,000 por video) para difundir mensajes que presentan el avance tecnológico de China como un riesgo para la seguridad y los empleos en EE. UU. además los influencers de estilo de vida promocionan la innovación estadounidense.
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Una campaña de dinero oscuro está pagando a personas influyentes para que enmarquen la IA china como una amenaza
revistabamag.com.ar/tecnologia/una-campana-de-dinero-oscuro-esta-pagan
Organización sin fines de lucro vinculada a OpenAI financia campaña de TikTok sobre la 'amenaza de la IA china'
phemex.com/es/news/article/nonprofit-linked-to-openai-funds-tiktok-cam
Una campaña de dinero oscuro está pagando a influencers para presentar la IA china como una amenaza
www.q2bstudio.com/nuestro-blog/1649118/tarea-genera-una-url-amigable-e
es.wired.com/articulos/alguien-que-esta-pagando-millones-a-influencers
China prohíbe reemplazar trabajadores con IA o robots para ahorrar costes
www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2026-05-04/china-prohibe-de
De tanto agitar el avispero se van a delatar solos.