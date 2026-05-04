Una campaña de dinero oscuro está pagando a influencers para presentar la IA china como una amenaza [eng]

Una organización llamada Build American AI (vinculada a un super-PAC de 140 millones de dólares apoyado por figuras de OpenAI y Palantir) está financiando una campaña en redes sociales. Se paga a creadores (hasta $5,000 por video) para difundir mensajes que presentan el avance tecnológico de China como un riesgo para la seguridad y los empleos en EE. UU. además los influencers de estilo de vida promocionan la innovación estadounidense.