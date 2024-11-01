Un camionero veterano no se corta al hablar de lo que gana en la carretera: "Para sacar 1.500 euros limpios te dejas la vida; en internacional son 2.800 o 3.000, pero no ves a tu familia”

Siempre se ha creído que ser transportista o camionero era un oficio en el que, a cambio de pasarte la vida en la carretera, recibías una buena remuneración. Nada más lejos de la realidad. Donde muchos aún imaginan sueldos elevados, lo que hay son jornadas interminables y sueldos que apenas rondan los 1.500 euros al mes. Una profesión dura, exigente y cada vez menos valorada. Con el objetivo de dar visibilidad a esta situación, han entrevistado a José Luis, camionero con más de 40 años de experiencia. “ser camionero ya no interesa".
| etiquetas: camionero , sueldo , salario , transportista
Antes hacias un poco de internacional para pagar la casa y luego vivias bien con viajes cortos y alguna noche fuera en Nacional.
A partir de cierta edad te buscabas otra cosa.
Un trabajo muy duro, aburrido, lejos de casa, solo y encima en mas de un sitio te hacen cargar/descargar
A ellos aun les renta el dinero pues en sus paises el coste de vida es mas bajo.
Pero vamos, es siempre lo mismo. Pagar poco
Yo ni por 10k, prefiero quedarme en los 2k que cobro por hacer 8 horas a 15 minutos de mi casa y findes libres.
Ya he vivido lo que es tener un padre con ese trabajo y no quiero que mis mellizos lo vivan también.
Es un timo que sacar adelante una familia sea mas duro hoy que hace 20 y no te digo 40 años... Con la tecnología y el aumento de productividad de hoy está todo peor por la avaricia de unos cuantos..., luego los lloros por la natalidad, quien quiere traer al mundo otra persona con este panorama? (Siento sonar como uno muy pesao que me se, pero en parte tiene razón)
Y así están mogollonazo de empresas eh, va a ser un dramón por que se han dedicado a destrozar los oficios durante lo últimos 15 años y ahora no encuentran gente competente.
Obviamente, mi viejo se jubila, ya vale. Que pille… » ver todo el comentario
Eso significa que le han estado pagando de menos. Debería aceptar la subida pero con efecto retroactivo.
A todos nos están pagando de menos, la subida de sueldos no es acorde a la subida en ganancias que están teniendo las empresas, no se esta repartiendo el beneficio entre los trabajadores.
En algunas de ellas, al presentar mi carta de despido me ofrecían una subida para que me quedase y yo siempre les respondía con lo que he dicho antes, que la subida tenía que ser retroactiva. Desgraciadamente, ninguna aceptó, pero por pedir, que no quede. Me hubiera encantado que alguna me hubiese pagado los "atrasos" para, acto seguido, haberme ido igualmente.
Yo estoy contento por que le ha cambiado el chip desde que nacieron mis hijos y ahora solo… » ver todo el comentario
Mi padre trabajó 2 años de más, pero no por la pensión, lo hizo por no dejar tirado a su jefe, al que tenía por buena persona.
Pues por eso no te los pagan, tontos no son.
www.pymesyautonomos.com/actualidad/espana-no-encuentra-camareros-camio
www.lagaceta.com.ar/nota/1101882/espana/alemania-necesita-12050-camion
www.huffingtonpost.es/global/luz-verde-avalancha-camioneros-marroquies
No sé si hay inmigrantes suficientes ...