edición general
23 meneos
40 clics
Un camionero veterano no se corta al hablar de lo que gana en la carretera: "Para sacar 1.500 euros limpios te dejas la vida; en internacional son 2.800 o 3.000, pero no ves a tu familia”

Un camionero veterano no se corta al hablar de lo que gana en la carretera: "Para sacar 1.500 euros limpios te dejas la vida; en internacional son 2.800 o 3.000, pero no ves a tu familia”

Siempre se ha creído que ser transportista o camionero era un oficio en el que, a cambio de pasarte la vida en la carretera, recibías una buena remuneración. Nada más lejos de la realidad. Donde muchos aún imaginan sueldos elevados, lo que hay son jornadas interminables y sueldos que apenas rondan los 1.500 euros al mes. Una profesión dura, exigente y cada vez menos valorada. Con el objetivo de dar visibilidad a esta situación, han entrevistado a José Luis, camionero con más de 40 años de experiencia. “ser camionero ya no interesa".

| etiquetas: camionero , sueldo , salario , transportista
21 2 0 K 358 actualidad
20 comentarios
21 2 0 K 358 actualidad
Comentarios destacados:    
karlos_ #2 karlos_
El mismo problema que en otras profesiones con el sueldo congelado 20 años.

Antes hacias un poco de internacional para pagar la casa y luego vivias bien con viajes cortos y alguna noche fuera en Nacional.
A partir de cierta edad te buscabas otra cosa.

Un trabajo muy duro, aburrido, lejos de casa, solo y encima en mas de un sitio te hacen cargar/descargar
8 K 81
karlos_ #3 karlos_
#2 Añadir que ahora se ven muchos camiones con matriculas de PT haciendo españa y en internacional hay muchos de europa del este.

A ellos aun les renta el dinero pues en sus paises el coste de vida es mas bajo.

Pero vamos, es siempre lo mismo. Pagar poco
3 K 28
yabumethod #8 yabumethod *
#2 #5 La historia de siempre. No hay porque pagan poco y punto.
0 K 9
SMaSeR #9 SMaSeR
#8 Que paguen por kilometraje, igual que ellos cobran así a los clientes. Ya verían como sobran candidatos que estén dispuestos a perderse su vida a cambio de 10k al mes.

Yo ni por 10k, prefiero quedarme en los 2k que cobro por hacer 8 horas a 15 minutos de mi casa y findes libres.
Ya he vivido lo que es tener un padre con ese trabajo y no quiero que mis mellizos lo vivan también.
2 K 22
#12 osmond
#2 Y seguirán congelados mientras entren en Europa millones de personas dispuestas a hacer ese trabajo por poco más que el salario mínimo.
0 K 7
SeñorMarron #13 SeñorMarron
#2 exactamente es eso, un tío mio se dedicaba al internacional hace muchos años (sobretodo Alemania) y no estar con la familia derivó en divorcio...
Es un timo que sacar adelante una familia sea mas duro hoy que hace 20 y no te digo 40 años... Con la tecnología y el aumento de productividad de hoy está todo peor por la avaricia de unos cuantos..., luego los lloros por la natalidad, quien quiere traer al mundo otra persona con este panorama? (Siento sonar como uno muy pesao que me se, pero en parte tiene razón)
0 K 6
SMaSeR #5 SMaSeR *
Mi padre gana casi 3000 y le han ofrecido subírselo a 4000 si no se jubila por que la empresa no es capaz de encontrar sustitutos y se le va a jubilar en 1 o 2 años mas del 70% de la plantilla. De hecho le han dicho que si trae un sustituto le montan ya la jubilación...
Y así están mogollonazo de empresas eh, va a ser un dramón por que se han dedicado a destrozar los oficios durante lo últimos 15 años y ahora no encuentran gente competente.

Obviamente, mi viejo se jubila, ya vale. Que pille…   » ver todo el comentario
3 K 43
reivaj01 #11 reivaj01
#5 " gana casi 3000 y le han ofrecido subírselo a 4000 "
Eso significa que le han estado pagando de menos. Debería aceptar la subida pero con efecto retroactivo.
1 K 24
SMaSeR #14 SMaSeR
#11 Hombre pues claro que le han estado pagando de menos, y aunque le subiesen a 4000, no es suficiente a cambio de lo que se pide. Además desde que nacieron mis mellizos, ya le pueden ofrecer a mi padre 10k que lo único que quiere es irse a casa a disfrutar de los nietos, le ha cambiado el chip radicalmente.

A todos nos están pagando de menos, la subida de sueldos no es acorde a la subida en ganancias que están teniendo las empresas, no se esta repartiendo el beneficio entre los trabajadores.
0 K 7
reivaj01 #15 reivaj01
#14 Vaya por delante que yo no soy camionero, soy informático y a lo largo de mi carrera he trabajado casi siempre en cárnicas que nunca me subieron el sueldo más allá del IPC o similar, por lo que para avanzar salarialmente era obligatorio cambiar de empresa.
En algunas de ellas, al presentar mi carta de despido me ofrecían una subida para que me quedase y yo siempre les respondía con lo que he dicho antes, que la subida tenía que ser retroactiva. Desgraciadamente, ninguna aceptó, pero por pedir, que no quede. Me hubiera encantado que alguna me hubiese pagado los "atrasos" para, acto seguido, haberme ido igualmente.
0 K 12
SMaSeR #16 SMaSeR
#15 Mi viejo siempre la ha luchado mucho en la empresa, es el que mas cobra. Pero tienes que tener en cuenta que por ejemplo, en el caso de mi viejo, es una persona que lleva trabajando desde los 16 sin haber estado nunca en el paro y siendo el confinamiento su "baja" mas larga en toda su vida. Tiene otra mentalidad y aunque la ha luchado no deja de ser una persona que ha vivido para trabajar.
Yo estoy contento por que le ha cambiado el chip desde que nacieron mis hijos y ahora solo…   » ver todo el comentario
0 K 7
reivaj01 #18 reivaj01
#16 :hug:
Mi padre trabajó 2 años de más, pero no por la pensión, lo hizo por no dejar tirado a su jefe, al que tenía por buena persona.
0 K 12
SMaSeR #20 SMaSeR
#18 Síndrome de Estocolmo xD
0 K 7
ChukNorris #19 ChukNorris
#15 Me hubiera encantado que alguna me hubiese pagado los "atrasos" para, acto seguido, haberme ido igualmente.

Pues por eso no te los pagan, tontos no son.
0 K 10
Gry #6 Gry
Un amigo tiene el carné de camión y aguantó menos de un mes trabajando de eso, los sueldos no son tan buenos y las jornadas son interminables.
1 K 34
#10 Nusku *
#6 Ríete de la reducción de la jornada en el sector del transporte, las 12 horas diarias no te las quita nadie.
0 K 9
#1 Pitchford
Parece que en este sector no falta el trabajo. Es de los que no requieren mucha formación, con baja relación sueldo/esfuerzo. Mucha competencia y ley de la oferta y la demanda. Trabajo para hombres.
0 K 17
#7 Borgiano
Pues se traen camioneros, o similares, del tercer mundo y arreglao
0 K 8
ChukNorris #17 ChukNorris
#7 Camioneros, albañiles, electricistas, fontaneros, frigoristas, pintores y básicamente todo trabajo que sea manual y necesites una fp y/o unos añitos de experiencia.
No sé si hay inmigrantes suficientes ...
0 K 10

menéame