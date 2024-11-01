edición general
Los Caminos Olvidados. El Camino del Puente La Vidre (Peñamellera Alta)

El emplazamiento de Puente de la Vidre, hoy secundario respecto a las vías actuales, solo adquiere sentido cuando se analiza dentro de una red histórica de caminos peoniles de larga duración, heredera de la romanización y adaptada en época altomedieval. La vinculación del puente con una variante de la Vía Agripa y con el Camino Real del Cuera (Calzada de Jana) evidencia la persistencia de corredores de movilidad este-oeste y norte-sur que estructuraron el territorio más allá de los grandes ejes documentados.

