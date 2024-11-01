El cambio en la forma de conducir en Austria tras la anexión a Alemania en 1938

En marzo de 1938 Alemania anexionó Austria. Este hecho es conocido como el Anschluss. Pero hubo un problema inesperado que obligó a cambiar la forma de conducir en Austria. En gran parte de este territorio se conducía por la izquierda, como hacen hoy los británicos, entre otros. Los alemanes, por contra, lo hacían por la derecha. Esto dio lugar al caos, a discusiones, atascos y accidentes.