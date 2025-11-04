Calbee venderá papas fritas en envases monocromáticos debido a la escasez de nafta. [ENG]

El principal fabricante japonés de patatas fritas, Calbee Inc., comenzará a vender algunos de sus productos en envases bicolores debido a la escasez de nafta derivada del petróleo, consecuencia del conflicto en Oriente Medio, según informaron el lunes fuentes familiarizadas con el asunto. La nafta se utiliza habitualmente como disolvente de tinta de impresión. La empresa ya ha notificado el cambio a los minoristas, según otras fuentes del sector. El envase bicolor se utilizará para sus productos principales, como las patatas fritas....