El principal fabricante japonés de patatas fritas, Calbee Inc., comenzará a vender algunos de sus productos en envases bicolores debido a la escasez de nafta derivada del petróleo, consecuencia del conflicto en Oriente Medio, según informaron el lunes fuentes familiarizadas con el asunto. La nafta se utiliza habitualmente como disolvente de tinta de impresión. La empresa ya ha notificado el cambio a los minoristas, según otras fuentes del sector. El envase bicolor se utilizará para sus productos principales, como las patatas fritas....
| etiquetas: petroleo , calbee , japon , nafta , envoltorios
Según la ley japonesa, las fotografías en los envases de los productos no son decorativas y, en cambio, se tratan como afirmaciones fácticas.
Si una fotografía en un paquete de galletas muestra aderezos dispuestos de cierta manera, las galletas que contiene deben coincidir con esa presentación. El tamaño, la forma y la apariencia del producto deben reflejar fielmente lo que se muestra en la imagen.
petapixel.com/2025/11/04/misleading-photos-on-product-packaging-are-il
siempre en nuestros corazones
En que quedamos ?
blanco y negro