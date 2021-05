La caída del número de espermatozoides y la reducción de los penes: las sustancias químicas tóxicas

Un nuevo libro titulado Countdown, de Shanna Swan, epidemióloga medioambiental y reproductiva de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí de Nueva York, revela que el número de espermatozoides ha descendido casi un 60% desde 1973. Siguiendo la trayectoria que llevamos, la investigación de Swan sugiere que el recuento de esperma podría llegar a cero en 2045. Cero. Absorba el dato. Eso significaría que no habría más bebés. No hay reproducción. No más humanos. ¿Por qué la ONU no convoca una reunión de emergencia sobre el tema?