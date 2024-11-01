Una de cada tres empresas alemanas planea recortar empleos en 2026 (Alemán)

La economía alemana se enfrenta a otro año difícil, como lo indica una nueva encuesta empresarial realizada por el Instituto Alemán de Economía de Colonia (IW). Según esto, el 36 por ciento de las empresas planean recortar empleos el próximo año, mientras que sólo el 18 por ciento está creando nuevos puestos de trabajo. Según la encuesta, en la industria el ánimo es especialmente sombrío: el 41 por ciento de las empresas industriales encuestadas quieren recortar puestos de trabajo y sólo una de cada siete empresas industriales quiere crear nue