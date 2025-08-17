edición general
El Cabildo de Tenerife se moviliza para mantener el modelo privado del agua

El Cabildo pide un cambio en la Ley de Aguas de Canarias para mantener el modelo privado del agua y extender el plazo de las autorizaciones a las comunidades que explotan galerías y pozos de la Isla, que aportan la mayor parte del caudal que abastece a la población. El Cabildo no entiende que haya que cambiar un sistema que «ha funcionado durante tantos años».«¿Por qué no se puede mantener esta fórmula privada si lleva tanto tiempo dando buenos resultados» dice Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo, presidido por Rosa Dávila (CC)

ipanies #1 ipanies
Gente que se presenta a unas elecciones para gestionar lo público cediendo esa gestión a entidades privadas... Si no sabéis gestionar no os presentéis hostia!!!!
sotillo #2 sotillo
#1 Sobres y sobres
Huaso #3 Huaso
#1 no se presentan para gestionar. En ningún momento se les ha pasado por la cabeza y no es su objetivo.
Intentan entrar en puestos públicos de poder para repartirse lo que puedan entre ellos y sus acólitos.
#4 omega7767
#3 intentan a toda costa, trampeando, mintiendo y descalificando. Muestra lo importante que es "gestionar"
OCLuis #5 OCLuis *
Privatizar un servicio público es reconocer públicamente tu inutilidad para realizarlo con las herramientas que te proporciona el estado. Ergo no eres un político ni un gestor sino un intermediario que vende lo público a una empresa privada.
Y los intermediarios siempre se llevan algo.
Asimismov #6 Asimismov
Óscar Puente remunicipalizó el agua cuando fue alcalde de Valladolid.
¡Llámenlo!
