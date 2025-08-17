El Cabildo de Tenerife se moviliza para mantener el modelo privado del agua

El Cabildo pide un cambio en la Ley de Aguas de Canarias para mantener el modelo privado del agua y extender el plazo de las autorizaciones a las comunidades que explotan galerías y pozos de la Isla, que aportan la mayor parte del caudal que abastece a la población. El Cabildo no entiende que haya que cambiar un sistema que «ha funcionado durante tantos años».«¿Por qué no se puede mantener esta fórmula privada si lleva tanto tiempo dando buenos resultados» dice Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo, presidido por Rosa Dávila (CC)