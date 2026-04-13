Cabello desestima exigencia opositora de convocar elecciones

"Las elecciones serán cuando sean", dijo el ministro del Interior de Venezuela, ante la petición de nuevos comicios debido a la "ausencia absoluta" de Nicolás Maduro. El poderoso ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó el lunes (13.04.2026) la exigencia de la oposición de convocar nuevas elecciones ante la "ausencia absoluta" del depuesto Nicolás Maduro. "Ahora piden elecciones porque hay ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ustedes nos decían que Nicolás Maduro no ganó y cómo es que ahora piden...