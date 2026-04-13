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Cabello desestima exigencia opositora de convocar elecciones

"Las elecciones serán cuando sean", dijo el ministro del Interior de Venezuela, ante la petición de nuevos comicios debido a la "ausencia absoluta" de Nicolás Maduro. El poderoso ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó el lunes (13.04.2026) la exigencia de la oposición de convocar nuevas elecciones ante la "ausencia absoluta" del depuesto Nicolás Maduro. "Ahora piden elecciones porque hay ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ustedes nos decían que Nicolás Maduro no ganó y cómo es que ahora piden...

| etiquetas: venezuela , elecciones , diosdado cabello , nicolás maduro
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3 comentarios
4 1 1 K 41 politica
Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano *
#0 En vez de subir artículos como este, podrías subir lo que realmente interesa al publico:

1- ¿se celebrara las navidades en octubre?

2- ¿Todavía hay stock del muñeco de super bigote?
1 K 29
#2 DotorMaster
Yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, incluyendo mientras cago, estoy siempre deeply concerned about Venezuela. Porque yo soy un demócrata de toda la vida.
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#3 pascuaI
Se ha marcao un Zelesni
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menéame