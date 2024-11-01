edición general
Los Cabecicubos, el cómic de Superlópez que predijo la epidemia fascista

Los Cabecicubos, el cómic de Superlópez que predijo la epidemia fascista

En pleno 1983, el desternillante superhéroe creado por Jan sacudió nuestras consciencias con un relato que transformó el humor absurdo en una advertencia contra los nuevos totalitarismos

Verdaderofalso
Llamando a Superlopez woke en 3,2,1…
kratos287
#1 Buscando justificar la basura woke actual, importada e impostada, insustancial, hueca y discriminatoria que además no existe, como las meigas (véase: «¿Qué es woke?») comparándola con grandes referentes de la crítica sutil, que la hacían mediante la ironía, el humor, la naturalidad, la coherencia y la justicia en 3, 2, 1...
poyeur
Esta página del cómic es impagable ;)  media
Dene
#14 cambias la cabeza cubo por la pulserita y tal cual
DavidEF
#4 Durante años, AÑOS, usé con mis amigos frikis el título de "Macbeth visto por detrás" como sinónimo de peli "artística" infumable.
cenutrios_unidos
Me sigue fascinando más "La super producción".

¡Dame un cilindrín foquero!
MiguelDeUnamano
#2 "Lárgame un cilindrín, fotero"

Tengamos un respeto por los clásicos. >:-(  media
cenutrios_unidos
#3 Ya uno tiene una edad y olvida los textos que leía con avidez mientras cagaba.
poyeur
#3 Ya llegó la script girl ;)
Hito
#13 Pero qué es una script girl?
DavidEF
#21 Y las ganas de ver algún día "El último mambo en Madriz" y "Jaime I El conquistador".
Tyler.Durden
#2 donde estén la caja de Pandora o, sobre todo, el señor de los chupetes (la parodia dentro de la parodia) que se quiten los demás.

(Con permiso de los dos álbumes del supergrupo)
angelitoMagno
El pico de calidad de Superlopez son Los Cabecicubos, La Caja de Pandora y la Gran Superproducción, tres historias que se publicaron seguidas, una tras otra.

Antes y después también hay historias muy buenas, pero estas tres son redondas.

A mi me gustan especialmente "Al Centro de la Tierra" y "Un Camello Subió Al Tranvía En Grenoble Y El Tranvía Le Está Mordiendo La Pierna". Pero vamos, que la "trilogía" anteriormente comentada está a otro nivel y el que se publicaran de forma consecutivas los realza aún más. Que después a cada uno nos guste más o menos otra historia, ya creo que depende de cuales fueron las primeras historias que cada uno pudo leer del personaje.
soberao
#18 Las historietas cortas de su tiempo en Pulgarcito eran también una maravilla aunque solo fueran unas páginas al principio.
DavidEF
#18 A mí el del centro de la Tierra me deja un poco frío. Pero siempre puedo combatirlo, el frío, encendiendo una estufa NOSER...
TusCataplines
A ver, en el 83 el fascismo no es estuviese muy lejos, para considerar "que predijo la epidemia fascista". Titular totalmente erróneo.
Al contrario, puede que desde el 83 hasta hace unos años estuviesen escondidos, pero no se han ido nunca.
Pero Superlopez y Jan, que grandes son
DavidEF
Como casi todos los buenos cómics, libros o películas: parece que lo han escrito y dibujado esta misma mañana.
Y a sólo un día para el 5 de noviembre, me pasa lo mismo con "V de Vendetta"...
Dexton
Todo lo que no me gusta es fascismo.
Asimismov
#5 por contra, lo único que no me gusta es el fascismo y sus mil nombres.
MiguelDeUnamano
#6 A alguno se le podría aplicar lo de "todo lo que me gusta es fascismo". xD
ombresaco
#8 ...es ilegal, es inmoral, o engorda
angelitoMagno
#5 Todo no, pero en este caso la referencia al fascismo es bastante obvia.
Leñe, que el logo de "los malos" es UN POLLO.
SON_
#15 y el partido es PA.CO
devilinside
#5 Igual no leiste el cómic
MoñecoTeDrapo
La historieta de Los petisos carambanales al estilo de Elige tu propia aventura también es memorable.
Brill
Lo recuerdo como uno de los más divertidos de la saga, aunque creo que algunos chistes remitían al golpe del 23F y no estoy muy seguro de haberlos pillado.
Nobby
Hay Superlópez, hay meneo!
sofazen
Otras no eran tan pretenciosas pero eran geniales, como El alienígena. Creo que conservo casi todas esas historias en su primera edición.
Postmeteo
Eso de que predijo....
Perfectamente puede haberse basado en los fascismos ya vividos, que no hemos inventado nada nuevo
