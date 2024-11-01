Los Cabecicubos, el cómic de Superlópez que predijo la epidemia fascista

En pleno 1983, el desternillante superhéroe creado por Jan sacudió nuestras consciencias con un relato que transformó el humor absurdo en una advertencia contra los nuevos totalitarismos
¡Dame un cilindrín foquero!
Tengamos un respeto por los clásicos.
(Con permiso de los dos álbumes del supergrupo)
Antes y después también hay historias muy buenas, pero estas tres son redondas.
A mi me gustan especialmente "Al Centro de la Tierra" y "Un Camello Subió Al Tranvía En Grenoble Y El Tranvía Le Está Mordiendo La Pierna". Pero vamos, que la "trilogía" anteriormente comentada está a otro nivel y el que se publicaran de forma consecutivas los realza aún más. Que después a cada uno nos guste más o menos otra historia, ya creo que depende de cuales fueron las primeras historias que cada uno pudo leer del personaje.
Al contrario, puede que desde el 83 hasta hace unos años estuviesen escondidos, pero no se han ido nunca.
Pero Superlopez y Jan, que grandes son
Y a sólo un día para el 5 de noviembre, me pasa lo mismo con "V de Vendetta"...
Leñe, que el logo de "los malos" es UN POLLO.
Perfectamente puede haberse basado en los fascismos ya vividos, que no hemos inventado nada nuevo