10
meneos
47
clics
Brussels Airlines presenta la nueva librea Gravity dentro de la serie Belgian Icons como homenaje a las aventuras de Tintin en la Luna
Es la décima de esta popular y resultona serie, que arrancó en 2015 con la conocida como Rackham.
#3
ingenieril
El Rackham me parece una pasada:
www.brusselsairlines.com/es/es/flying-with-us/the-belgian-icons/rackha
1
K
30
#2
Free_palestine
Que pena que hayan retirado la de los pitufos, era una de mis favoritas
0
K
20
#1
reithor
Que nombre más desafortunado para una empresa de chismes que vuelan. Solo les falta comprar flota being 737 max.
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
