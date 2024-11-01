Miles de agricultores protestan en Bruselas contra el acuerdo UE-Mercosur y los posibles recortes de la PAC

La protesta tiene como eje central la defensa de una PAC con presupuesto propio, una estructura basada en dos pilares y un carácter verdaderamente común, frente a la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que plantea un fondo único y que, según el sector, pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE. Aunque el acuerdo con Mercosur no figura formalmente en el orden del día de la cumbre, fuentes europeas señalan que los líderes podrían abordar el estado de las negociaciones.