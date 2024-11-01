Bruselas llama la atención a Sánchez por el contrato de Interior con Huawei: "Aumenta el riesgo de injerencia extranjera"

La Comisión Europea alerta de que el contrato firmado por Interior con la compañía china Huawei para el almacenamiento de las escuchas judiciales es un riesgo no solo para España, sino también para toda la UE porque "aumenta el riesgo de injerencia extranjera". Así ha respondido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Hena Virkkunen a una pregunta formulada por Jorge Buxadé (Vox) a este respecto.