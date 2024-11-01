Bruselas llama la atención a Sánchez por el contrato de Interior con Huawei: "Aumenta el riesgo de injerencia extranjera"

La Comisión Europea alerta de que el contrato firmado por Interior con la compañía china Huawei para el almacenamiento de las escuchas judiciales es un riesgo no solo para España, sino también para toda la UE porque "aumenta el riesgo de injerencia extranjera". Así ha respondido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Hena Virkkunen a una pregunta formulada por Jorge Buxadé (Vox) a este respecto.
Pero son "injerencias buenas"
Que lo hagan los chinos: noooo!... que eso es "injerencia extranjera"!
El contrato de interior trata de la compra de servidores para almacenar ficheros de escuchas judiciales. La respuesta de la señora Virkkunen debería añadir la empresa europea capaz de ofrecer ese tipo de servidores y si no, callarse.
Por otro lado, si esos servidores no se conectan a internet, no podrán ser objeto de espionaje. Si se cumple con un… » ver todo el comentario
¿Nos merece la pena asumir el riesgo de una injerencia extranjera solo por contratar con una empresa china?
Es mejor, que en vez de ser un riesgo, sea una certeza, así que mejor contratamos con americanos.