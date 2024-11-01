edición general
Bruselas llama la atención a Sánchez por el contrato de Interior con Huawei: "Aumenta el riesgo de injerencia extranjera"

Bruselas llama la atención a Sánchez por el contrato de Interior con Huawei: "Aumenta el riesgo de injerencia extranjera"

La Comisión Europea alerta de que el contrato firmado por Interior con la compañía china Huawei para el almacenamiento de las escuchas judiciales es un riesgo no solo para España, sino también para toda la UE porque "aumenta el riesgo de injerencia extranjera". Así ha respondido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Hena Virkkunen a una pregunta formulada por Jorge Buxadé (Vox) a este respecto.

Comentarios destacados:      
#4 Alcalino
Bruselas es el cortijo de EEUU e Israel

Pero son "injerencias buenas"
10 K 124
vviccio #2 vviccio
Trump ya no es un aliado fiable.
5 K 53
Ovlak #3 Ovlak *
Sin embargo las injerencias de Bruselas vienen desde al lado de Cuenca, no te jode.
5 K 52
Robus #6 Robus
Que lo haga Israel con el Pegasus: Bien.

Que lo hagan los chinos: noooo!... que eso es "injerencia extranjera"! :roll:
5 K 52
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Trumpi le ha dado el toque a Ursula para que llame al orden al rebaño, que una oveja está queriendo ser pastor.
4 K 46
reivaj01 #10 reivaj01
Nadie ha llamado la atención a Sánchez, se trata de una respuesta de Hena Virkkunen a una pregunta de Jorge Buxadé de Bocs sin mayor significado.
El contrato de interior trata de la compra de servidores para almacenar ficheros de escuchas judiciales. La respuesta de la señora Virkkunen debería añadir la empresa europea capaz de ofrecer ese tipo de servidores y si no, callarse.
Por otro lado, si esos servidores no se conectan a internet, no podrán ser objeto de espionaje. Si se cumple con un…   » ver todo el comentario
2 K 34
The_Ignorator #5 The_Ignorator
Vamos, vamos, ni que estuviesen espiando el móvil del presi o se nos hubiese explosionado un gaseoducto, que no se hagan tanto los dignos.
2 K 23
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
Efectivamente.

¿Nos merece la pena asumir el riesgo de una injerencia extranjera solo por contratar con una empresa china?

Es mejor, que en vez de ser un riesgo, sea una certeza, así que mejor contratamos con americanos.
1 K 21
makinavaja #11 makinavaja
¿Las injerencias de EEUU no son injerencias extranjeras? :-D :-D :-D :-D
0 K 12
Javi_Pina #8 Javi_Pina
Que pongan Cisco que espian los buenos
0 K 9
#9 sliana
Aumenta el riesgo de injerencia americana, concretamente
0 K 7

