Broches celtas  

Las culturas celtas antiguas y medievales produjeron muchos tipos de joyería y una categoría distintiva son sus broches, fíbulas y alfileres. Como no había ni cremalleras ni botones, hombres y mujeres utilizaban broches para cerrar las prendas de vestir, para crear arreglos de pliegues a la moda, a modo de amuletos o sencillamente como motivos decorativos. Algunos diseños antiguos, entre los que destaca la fíbula penanular, mantuvieron su popularidad hasta principios de la Edad Media en Europa