edición general
5 meneos
8 clics
El Brexit resta hasta 105.500 millones de euros al año al fisco británico

El Brexit resta hasta 105.500 millones de euros al año al fisco británico

Un estudio de la Cámara de los Comunes, citado por The Independent, estima que la salida de la UE está costando millones de libras anuales en ingresos fiscales al Reino Unido. El deterioro económico posterior al Brexit está teniendo un efecto directo en la capacidad para sostener el gasto por el incremento de los intereses de la deuda o el estancamiento económico, complicando la elaboración de los próximos presupuestos. El ingreso per cápita también se ha reducido de forma notable, desde 2020 ha bajado entre 3.160€ y 4.300€

| etiquetas: reino unido , brexit , coste , ingresos fiscales , estudio
4 1 0 K 76 REINO_UNIDO
4 comentarios
4 1 0 K 76 REINO_UNIDO
pepel #1 pepel
Eso ya se sabía desde el principio, que al salir de la Unión Europea, las condiciones económicas cambiarían.
1 K 39
g3_g3 #4 g3_g3
Que disfruten lo votadooo!!!
0 K 18
#2 pozz
Se tragaron las soflamas de los populistas promocionados por el Kremlin, y estas son las consecuencias. Desde luego que el Brexit fue uno de los mayores exitos del FSB. Quien iba a decir que votar mal iba a tener tan nefastas consecuencias.... :roll:
1 K 9
#3 Grahml *
#2 Bueno, para Nigel Farage, mayor promotor del Brexit en su momento, las consecuencias son maravillosas.

Está por delante de en las encuestas para gobernar Reino Unido:

Nigel Farage aventaja a Keir Starmer para primer ministro
www.ipsos.com/en-uk/nigel-farage-leads-keir-starmer-head-head-who-brit
1 K 25

menéame