El Brexit resta hasta 105.500 millones de euros al año al fisco británico

Un estudio de la Cámara de los Comunes, citado por The Independent, estima que la salida de la UE está costando millones de libras anuales en ingresos fiscales al Reino Unido. El deterioro económico posterior al Brexit está teniendo un efecto directo en la capacidad para sostener el gasto por el incremento de los intereses de la deuda o el estancamiento económico, complicando la elaboración de los próximos presupuestos. El ingreso per cápita también se ha reducido de forma notable, desde 2020 ha bajado entre 3.160€ y 4.300€