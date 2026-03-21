Los bosques están sobreutilizados, no infrautilizados

El biólogo y profesor de la Universidad de Oviedo, Alfredo Ojanguren advierte sobre una deriva en la que el monte se ve como un recurso más y un enfoque en que “todo se reduce a explotación” y critica la confusión entre bosque y plantación, así como la simplificación de conceptos como biodiversidad. Frente a una visión centrada en el rendimiento inmediato, Ojanguren plantea la necesidad de repensar el modelo territorial desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta las funciones ecológicas del bosque y su valor como patrimonio común
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No es coña... aunque os riais de mi... en invierno gastamos muchos kilos de leña y eso que vamos poco... al menos unos 25-30 kilos al día (unos 15-20 troncos no muy grandes) y a veces más... así que la gente que vive allá imaginad... ¿de dónde sale tanta leña?
(Quizás es de pino? Hay bastantes... preguntaré...)
Con estos profesores, miedo da lo que saldrá de ahí.