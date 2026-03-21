Los bosques están sobreutilizados, no infrautilizados

El biólogo y profesor de la Universidad de Oviedo, Alfredo Ojanguren advierte sobre una deriva en la que el monte se ve como un recurso más y un enfoque en que “todo se reduce a explotación” y critica la confusión entre bosque y plantación, así como la simplificación de conceptos como biodiversidad. Frente a una visión centrada en el rendimiento inmediato, Ojanguren plantea la necesidad de repensar el modelo territorial desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta las funciones ecológicas del bosque y su valor como patrimonio común