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Los bosques están sobreutilizados, no infrautilizados

Los bosques están sobreutilizados, no infrautilizados

El biólogo y profesor de la Universidad de Oviedo, Alfredo Ojanguren advierte sobre una deriva en la que el monte se ve como un recurso más y un enfoque en que “todo se reduce a explotación” y critica la confusión entre bosque y plantación, así como la simplificación de conceptos como biodiversidad. Frente a una visión centrada en el rendimiento inmediato, Ojanguren plantea la necesidad de repensar el modelo territorial desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta las funciones ecológicas del bosque y su valor como patrimonio común

| etiquetas: bosques , ecosistemas , biologia , medio ambiente , alfredo ojanguren
12 10 0 K 162 Ecología
11 comentarios
12 10 0 K 162 Ecología
Comentarios destacados:    
Gry #2 Gry
No se deberían ni considerar bosques las plantaciones de monocultivo.
4 K 63
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 Es lo que dice. No se si te referies a las reforestaciones, aunque eso no es lo mismo ni de lejos.
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#3 Pitchford
Para mí, este hombre es el que está acertado, frente a los que quieren todos los bosques "limpios" y con el omnipresente ganado, que ocupa hasta los parques nacionales. Los bosques que no son plantaciones madereras necesitan franjas cortafuegos adehesadas, no "limpieza", en todo caso gestión para ayudarlos a evolucionar a un bosque maduro pletórico de biodiversidad y libre de ganado que llene el suelo de antiparasitarios. Así le ha ido al urogallo en Asturias.
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#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Los parque nacionales, que deberían ser zonas para la fauna, y son parques para ganaderos y turistas. Todo por la pasta.
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#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Limpios, significa, de todo lo que me moleste para hacer negocio, los 4 de siempre. Lo que no sé es como esos 4, secuestran el relato. Y por lo visto hay más ganado que nunca, lo que no hay son gente vigilandolo. Por eso quieren matar a todo lobo, para no poner ninguna medida y no tener que vigilarlo.
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#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#9 Bueno, ¿pero que leña de especies que crecen en el monte? ¿Que no es de frutales? Por aquí recuerdo que lo normal era de narnajo o almendro, pero claro no es una zona forestal.
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#10 frutales? No, eso seguro xD en los montes de mi pueblo (montsec) hay sobre todo pinos, encinas y robles. Y mucho matojo...
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Soy urbanita y aunque voy al pueblo de monte en Lleida no entiendo de naturaleza más allá de las setas y el rio en el que nos bañamos... y siempre me he preguntado cómo tenemos tanta leña si un árbol tarda tanto en crecer...

No es coña... aunque os riais de mi... en invierno gastamos muchos kilos de leña y eso que vamos poco... al menos unos 25-30 kilos al día (unos 15-20 troncos no muy grandes) y a veces más... así que la gente que vive allá imaginad... ¿de dónde sale tanta leña?
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#8 Tunguska08Chelyabinsk13
#7 ¿Se repone sola cada vez que vas? :shit: De algún sitio la sacarás, y supongo que sabrás de que tipo de árbol es la leña.
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle *
#8 no joe... pago 100€ por muchos kilos para todo el año jajaja son de dos tipos, roble y el otro... no lo se pero arde más rápido y dura menos, pero va genial para iniciar el fuego y luego ya el roble.

(Quizás es de pino? Hay bastantes... preguntaré...)
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zogo #1 zogo
A este incompetente lo entrevistó Cintora, cuando los incendios, y daba pena: solo sabe hablar de "su libro"; decir lo listo que es, y que los demás no tienen ni idea.

Con estos profesores, miedo da lo que saldrá de ahí.
1 K -3

menéame