Bomberos forestales protestan a las puertas de las Cortes para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones: "En turnos de 12 horas no nos traen ni agua"

"Trabajamos jornadas de hasta 18 horas durante cuatro, cinco o seis días. Algunos compañeros de León nos han dicho que han trabajado hasta 14 días seguidos, y que estés trabajando 12 horas y luego no te traigan ni unas míseras botellas de agua ni una mísera comida...", ha denunciado Alberto de Pablo, peón forestal de Burgos, a lo que ha añadido: "Algunos días hemos trabajado más de 12 horas y justo cuando nos íbamos nos han dado un par de botellas de agua".

pitercio #1 pitercio
Joer, es que lo de esos hijos de puta es de traca, no sólo no hicieron nada útil para prevenir, sino que malversaron para agravar, cuando la catástrofe estaba en lo más grave siguieron de vacaciones a lo suyo y finalmente vinieron para echar culpa a otros.
#2 Katos
#1 nos engañan todos. En Madrid cuando la Filomena había multitud de quitanieves sin conductor. Existen los medios pero tenemos unos gobernadores nefastos en todos los términos

Crisis tras crisis nos lo demuestran y nosotros peleandonos entre nosotros cuando es evidente quienes son el problema.
#5 Almirantecaraculo
#2 todos no son iguales chato, no quieras diluir el problema, algún son más o menos acertados, pero claramente hay una hoja de ruta en cierto partido que siempre acaba igual, con muertos.
Y podemos remontarnos al 11m, podemos hablar del yak42, las residencias y así hasta los incendios que aún no se han acabado.
Hay corruptos en todos los partidos, obviamente, pero no todos los políticos son iguales, ni todos los partidos.
#4 tierramar
En cambio. El Gobierno de Ayuso aprovecha las vacaciones para recuperar privilegios como chófer y asistentes para expresidentes y exconsejeros. Los antiguos mandatarios contarán con coche con chófer, dos asistentes, compensaciones económicas y medidas de seguridad costeadas con fondos públicos
XtrMnIO #3 XtrMnIO
A los forestales de mi pueblo los tuvimos que dar de comer y beber los vecinos y Protección Civil, la Junta los dejó tirados como a perros.
#6 cunaxa
Típico de la derecha, no saber gestionar.
