Bomberos forestales protestan a las puertas de las Cortes para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones: "En turnos de 12 horas no nos traen ni agua"

"Trabajamos jornadas de hasta 18 horas durante cuatro, cinco o seis días. Algunos compañeros de León nos han dicho que han trabajado hasta 14 días seguidos, y que estés trabajando 12 horas y luego no te traigan ni unas míseras botellas de agua ni una mísera comida...", ha denunciado Alberto de Pablo, peón forestal de Burgos, a lo que ha añadido: "Algunos días hemos trabajado más de 12 horas y justo cuando nos íbamos nos han dado un par de botellas de agua".
Crisis tras crisis nos lo demuestran y nosotros peleandonos entre nosotros cuando es evidente quienes son el problema.
Y podemos remontarnos al 11m, podemos hablar del yak42, las residencias y así hasta los incendios que aún no se han acabado.
Hay corruptos en todos los partidos, obviamente, pero no todos los políticos son iguales, ni todos los partidos.