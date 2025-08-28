edición general
Un Boeing 777 con ingleses aterriza en Rusia sin aviso previo

El vuelo CA856 de Air China, un Boeing 777 que despegó el 25 de agosto desde Londres-Heathrow hacia Pekín, sufrió una avería en un motor sobre Siberia. Ante la emergencia, aterrizó en Nizhnevartovsk, un aeropuerto con mínimas infraestructuras, donde los pasajeros —incluidos británicos— permanecieron en el avión hasta que llegó un avión de reemplazo. A pesar de las advertencias un poco histéricas del Reino Unido sobre posibles detenciones en Rusia, nadie fue arrestado.

javibaz #7 javibaz
Se cree el ladrón que todos son de su condición.
Kasterot #13 Kasterot
#7 se cree el ladrón que todos son la pérfida Albión
#1 moratos
Un avión averiado aterriza en el aeropuerto más cercano ¿Cuál es la noticia?
#8 Cuchifrito
#1 Que usan rutas cercanas al país que amenaza constantemente nuestra seguridad y nos obliga a aumentar nuestro gasto militar en tropecientos mil millones.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#1

Que es un Boeing, no se ha estrellado.
Mauro_Nacho #14 Mauro_Nacho
#1 La noticia es que nos llenan de bulos que no son verdad, como que no hay el más mínimo humanismo en Rusia.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Nizhnevartovsk, balcón de Siberia.
sotillo #2 sotillo
¿Entonces, qué se hubiera estrellado?
Los ingleses están muy mal de la cabeza
Priorat #10 Priorat
Un poco bastante sensacionalista. Hacen un aterrizaje de emergencia. Se quedan en territorio chino, el avión de Air China. Y cuando llega el reemplazo de Air China los dejan salir 100, para ir de un avión a otro.

Me parece que alguien se está imaginando muchas películas. Yo también volé hace meses sobre Rusia con Air China en el vuelo Air China CA846 de Barcelona a Pekin.
#12 lameth
#10 La ciudad es rusa, eso es la noticia.
xeldom #5 xeldom *
Convenio de Chicago 1944
Edheo #11 Edheo
#6 777 británicos a un destino turístico?

Son arma de destrucción masiva.... no saben ni respirar sin destruir lo que pisen
Edheo #3 Edheo
Eso no se considera avanzadilla terrorista?
Carnedegato #6 Carnedegato
#3 No, por qué iba a serlo?
