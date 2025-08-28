Un Boeing 777 con ingleses aterriza en Rusia sin aviso previo

El vuelo CA856 de Air China, un Boeing 777 que despegó el 25 de agosto desde Londres-Heathrow hacia Pekín, sufrió una avería en un motor sobre Siberia. Ante la emergencia, aterrizó en Nizhnevartovsk, un aeropuerto con mínimas infraestructuras, donde los pasajeros —incluidos británicos— permanecieron en el avión hasta que llegó un avión de reemplazo. A pesar de las advertencias un poco histéricas del Reino Unido sobre posibles detenciones en Rusia, nadie fue arrestado.