Un Boeing 777 con ingleses aterriza en Rusia sin aviso previo

El vuelo CA856 de Air China, un Boeing 777 que despegó el 25 de agosto desde Londres-Heathrow hacia Pekín, sufrió una avería en un motor sobre Siberia. Ante la emergencia, aterrizó en Nizhnevartovsk, un aeropuerto con mínimas infraestructuras, donde los pasajeros —incluidos británicos— permanecieron en el avión hasta que llegó un avión de reemplazo. A pesar de las advertencias un poco histéricas del Reino Unido sobre posibles detenciones en Rusia, nadie fue arrestado.
Que es un Boeing, no se ha estrellado.
Los ingleses están muy mal de la cabeza
Me parece que alguien se está imaginando muchas películas. Yo también volé hace meses sobre Rusia con Air China en el vuelo Air China CA846 de Barcelona a Pekin.
Son arma de destrucción masiva.... no saben ni respirar sin destruir lo que pisen