El blindaje de los aforados: cuando la ley protege al poder y desarma a la justicia

Hay algo profundamente corrosivo en el modo en que funciona el sistema de aforamientos en España.España es uno de los países europeos con mayor número de personas aforadas. No hablamos de una excepción puntual, sino de un mecanismo estructural que afecta a miles de cargos públicos. En el caso de Mazón, la secuencia es reveladora. Primero, el aforamiento impide que una jueza ordinaria pueda investigarle directamente. Después, una instancia superior descarta su imputación. Y finalmente, el propio político intenta intervenir en la causa desde una