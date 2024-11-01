El blindaje de los aforados: cuando la ley protege al poder y desarma a la justicia

Hay algo profundamente corrosivo en el modo en que funciona el sistema de aforamientos en España.España es uno de los países europeos con mayor número de personas aforadas. No hablamos de una excepción puntual, sino de un mecanismo estructural que afecta a miles de cargos públicos. En el caso de Mazón, la secuencia es reveladora. Primero, el aforamiento impide que una jueza ordinaria pueda investigarle directamente. Después, una instancia superior descarta su imputación. Y finalmente, el propio político intenta intervenir en la causa desde una
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Si se quiere abrir el debate sobre los aforamientos ok, pero sacando sobre la mesa todos los ángulos del tema. Y sobre todo sin caer en contradicciones como ciertos medios que titulan “pobrecicos los jueces” o “qué malos los jueces” según el tema que toque.
Quizás ahora tenga menos sentido y habría que barajar cambiar la ley, pero os imagináis a un diputado de erc, bildu, pnv, podemos... todos los días lidiando con querellas de abogados cristianos o cualquier think tank del entorno vox-pp-Aznar?
A veces solo vemos a los Abalos de turno, pero también están los Rufianes ( el político de ERC, no diputados de vox en general) de turno, a los que ampara este tipo de leyes.
Noticia perversamente manipulada. Cierto que hay un número grande de aforados .. pero cual es el mayor colectivo de aforados ¿lo sabéis?
- Los miembros del ejecutivo (ministros y presidente)
- Los miembros del legislativo (senadores y diputados)
- Los miembros del poder judicial (jueces ¡oh sorpresa! de estos no se acuerda nadie y son más que los anteriores)
- Gobiernos autonómicos
Y ..... tachan, tachan ....
- Fuerzas y cuerpos de seguridad (casos específicos) : Guardias civiles y policías nacionales. Aquí tenéis las decenas de miles de aforados.
La estrategia no termina ahí. Si la jueza decide rechazar su personación, Mazón podría alegar falta de imparcialidad. Es decir, convertir el propio intento de intervención en una herramienta para cuestionar a quien investiga. Una jugada que tensiona los límites del proceso judicial y que revela hasta qué punto los privilegios… » ver todo el comentario
Sobre todo si te tocan algunos jueces de los que afortunadamente ya todos conocemos sus nombres y apellidos, para mayor gloria suya y para que se perpetúen en la historia de la ignominia judicial.