Bill Gates: Nadie merece ser tan rico [EN]

El martes, Bill Gates afirmó que había pagado muy pocos impuestos y que no merecía ser tan rico. Con 63 años, tiene una fortuna aproximada de £ 73 mil millones ($ 96.5 mil millones), dijo que él y otros barones de negocios deberían tener que contribuir más. En una entrevista con The Mail, dijo: 'He pagado más de $ 10billion (£ 7.75billion) en impuestos, pero debería haber pagado más. Yo más que seguí la ley, pero creo que las cosas deberían ser más progresistas '. "No merezco mi fortuna" - agregó Gates - 'Nadie lo hace'