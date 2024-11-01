La "Biblioteca Básica Salvat" (1969-1971)  

A finales de los años 60 en España el Ministerio de Información y Turismo (o de «sí mismo» se decía, en referencia al uso que el ministro Fraga le daba para su propia promoción), convocó un concurso para la publicación de una colección editorial con el patrocinio de Radio Televisión Española. Dos empresas vencieron, una con sede en Barcelona —Salvat, fundada por los hermanos Pau y José Espasa junto a Manuel Salvat en 1869— y otra en Madrid —Alianza, desde 1966, por Ortega Spottorno, quien fundaría después el diario "El País"