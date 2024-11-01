edición general
4 meneos
30 clics
La "Biblioteca Básica Salvat" (1969-1971)

La "Biblioteca Básica Salvat" (1969-1971)  

A finales de los años 60 en España el Ministerio de Información y Turismo (o de «sí mismo» se decía, en referencia al uso que el ministro Fraga le daba para su propia promoción), convocó un concurso para la publicación de una colección editorial con el patrocinio de Radio Televisión Española. Dos empresas vencieron, una con sede en Barcelona —Salvat, fundada por los hermanos Pau y José Espasa junto a Manuel Salvat en 1869— y otra en Madrid —Alianza, desde 1966, por Ortega Spottorno, quien fundaría después el diario "El País"

| etiquetas: biblioteca básica salvat , editoriales , salvat , alianza , rtve
4 0 0 K 53 cultura
3 comentarios
4 0 0 K 53 cultura
Deckardio #1 Deckardio
El siguiente enlace está roto, no sería duplicada:

www.meneame.net/story/publicaciones-antano-biblioteca-basica-salvat-19

Además el que enlazo ahora cuenta con más imágenes.
2 K 53
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
¡Cómo amarilleaban las páginas!
2 K 44
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca *
#2 Y el pegamento de las tapas. Estos se quedaban desencuadernados con mirarlos. Tengo todavía muchos (y en casa de mis padres hay unos cuantos también). De hecho creo que tengo repetido el de 2001. Me gustaba tanto esa edición con fotos de la película que me lo acabé comprando dos veces...

A todo esto, pedazo de colección.
Como anécdota contaré que hace unos días me salió un YouTube un vídeo de publicidad de 1983 en TVE. Lo vi por curiosidad y me sorprendió más que nada que en un corte…   » ver todo el comentario
2 K 44

menéame