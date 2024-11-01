edición general
Los bestiarios medievales

Los bestiarios medievales constituyen una de las expresiones más singulares y fascinantes de la mentalidad cristiana del Medievo occidental. En apariencia, son simples catálogos de animales, tanto reales como fantásticos; sin embargo, su verdadero propósito trasciende la zoología. El bestiario no aspira a describir la naturaleza de forma objetiva en base a la observación directa y experimentación, sino a interpretar el mundo animal como un espejo moral y teológico basado en la auctoritas de los autores en los que se basa.

Pepa56 #1 Pepa56
Precioso el artículo,me ha gustado mucho {0x1f603} {0x1f603} {0x1f603}
