Los bestiarios medievales constituyen una de las expresiones más singulares y fascinantes de la mentalidad cristiana del Medievo occidental. En apariencia, son simples catálogos de animales, tanto reales como fantásticos; sin embargo, su verdadero propósito trasciende la zoología. El bestiario no aspira a describir la naturaleza de forma objetiva en base a la observación directa y experimentación, sino a interpretar el mundo animal como un espejo moral y teológico basado en la auctoritas de los autores en los que se basa.