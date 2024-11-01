edición general
La belleza oculta de los arribazones de algas en las playas

Las playas no son solo espacios de recreo. Son ecosistemas dinámicos donde confluyen procesos marinos y terrestres que sostienen una gran diversidad de vida. Uno de los elementos más incomprendidos en este contexto es el beach wrack, un término que designa los restos de algas marinas y fanerógamas marinas que, tras desprenderse, llegan a las costas. Su aspecto descuidado y su característico olor a veces desagradable hacen que suelan ser retirados de forma sistemática en operaciones de limpieza. Sin embargo, este material desempeña funciones eco

