Basic-Fit sufre una brecha de datos que afecta a sus usuarios españoles

La cadena de gimnasios holandesa ha informado a sus clientes de un incidente de seguridad. Se han comprometido datos muy sensibles, como las cuenta bancarias. La popular cadena de gimnasios de origen holandés Basic-Fit ha informado a sus clientes de que ha sufrido una importante brecha de datos. Según la firma neerlandesa, el pasado 8 de abril se produjo un acceso no autorizado a un sistema que registra las visitas de los socios a los clubs de la casa.