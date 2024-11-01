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Basic-Fit sufre una brecha de datos que afecta a sus usuarios españoles

Basic-Fit sufre una brecha de datos que afecta a sus usuarios españoles

La cadena de gimnasios holandesa ha informado a sus clientes de un incidente de seguridad. Se han comprometido datos muy sensibles, como las cuenta bancarias. La popular cadena de gimnasios de origen holandés Basic-Fit ha informado a sus clientes de que ha sufrido una importante brecha de datos. Según la firma neerlandesa, el pasado 8 de abril se produjo un acceso no autorizado a un sistema que registra las visitas de los socios a los clubs de la casa.

| etiquetas: basic-fit , gimnasio , brecha de seguridad
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1 comentarios
6 0 0 K 57 actualidad
pitercio #1 pitercio
Basiquean tanto que no les da para ponerle firewall al Access.
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menéame