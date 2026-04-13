La Base Conjunta Andrews tenía una fuga de combustible de avión. Maryland no se enteró hasta meses después. [EN]

La base aérea de Maryland perdió aproximadamente 32 000 galones de combustible entre diciembre y abril. En algún momento de este año, el personal de la Base Conjunta Andrews se dio cuenta de que faltaban decenas de miles de galones de combustible para aviones. El sistema de combustible de la base había suspendido una prueba de seguridad contra fugas a principios de diciembre. En enero y febrero se habían perdido unos 10 000 galones de combustible para aviones, pero el personal creía que la fuga se limitaba a la base. Entonces, el 23 de marzo, a