Barcelona revoca la Medalla de Honor a la expolicía Rosa Peral por el crimen de la Guardia Urbana

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes revocar la Medalla de Honor al Mérito a Rosa Peral, condenada a 25 años de cárcel por el asesinato de su pareja, al también agente del cuerpo, Pedro Rodríguez, en el conocido como "crimen de la Guardia Urbana". La luz verde llega después de que los grupos apoyaran la revocación por unanimidad en la comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior el 17 de septiembre. La revocación en el pleno se ha aprobado sin ninguna intervención.

3 comentarios
#1 doppel
Peral, en su defensa arguyó: todo el mundo tiene un "lado oscuro"
asola33 #3 asola33
Y ¿porque le dieron la medalla?
#2 solojavi *
Tiene mucha lógica y además fue por unanimidad. ¿Como van a d̶a̶r̶ mantener
un premio por ser buena policía a una persona que hizo algo así?
