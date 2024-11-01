Barcelona revoca la Medalla de Honor a la expolicía Rosa Peral por el crimen de la Guardia Urbana

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes revocar la Medalla de Honor al Mérito a Rosa Peral, condenada a 25 años de cárcel por el asesinato de su pareja, al también agente del cuerpo, Pedro Rodríguez, en el conocido como "crimen de la Guardia Urbana". La luz verde llega después de que los grupos apoyaran la revocación por unanimidad en la comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior el 17 de septiembre. La revocación en el pleno se ha aprobado sin ninguna intervención.