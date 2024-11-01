La Barcelona obrera revive La Fabra y Coats: más de 200 años de fábricas y lucha obrera (CAT)

Dos exposiciones permanentes frenan una de las capítulos más importantes de la historia de Barcelona. Son dos muestras diferentes, que se dan a mano y que se complementan: "La Fabra y Coats de Sant Andreu: empresa, trabajo y memoria" y "Barcelona, ciudad y trabajo". El consejero de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, resume así el objetivo de la exposición sobre la antigua fábrica textil: "Reass el papel desempeñado por Fabra y Coats en el barrio de Sant Andreu, su historia, la de sus trabajadores y obre