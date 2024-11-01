La baraja de adivinación Sybil Marie Anne Lenormand [Eng]  

Recibe su nombre de Marie Anne Lenormand (27 de mayo de 1772 - 25 de junio de 1843). No fue hasta dos años después de su muerte que se publicó por primera vez. Esta baraja se basaba en un juego de carreras anterior y un conjunto de cartas multiusos llamado “Spiel der Hoffnung” (“Juego de la Esperanza”; 1798) y en las aún anteriores Cartas de Café Vienesas (1794/6), publicadas tanto en alemán como en inglés. Estas cartas Petit Lenormand son una pequeña muestra de todo el conjunto de 36 cartas.