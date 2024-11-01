edición general
Azerbaiyán acusa a Irán de ataque con drones en Najicheván; Irán lo niega

Azerbaiyán acusa a Irán de ataque con drones en Najicheván; Irán lo niega

El número de heridos en un ataque con drones en la autonomía azerbaiyana de Najicheván, que fue atribuido a Irán, ha aumentado de dos a cuatro personas, informaron fuentes médicas del país caucásico. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán informó previamente que prepara “las medidas de respuesta necesarias para proteger la integridad territorial y la soberanía del país”. El Aeropuerto Internacional de Najicheván, uno de los blancos del ataque, es el único aeropuerto civil de la república autónoma, separada del resto de territorio por Armenia.

#1 kaos_subversivo
Huele a israhell a kilómetros
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Azerbaiyán según la IA

Azerbaiyán no se considera una democracia plena y muchos analistas lo describen como un régimen autoritario, pero técnicamente no es una dictadura clásica con un líder absoluto sin ningún tipo de fachada institucional.
 • El presidente Ilham Aliyev está en el poder desde 2003, sucediendo a su padre Heydar Aliyev, quien gobernó desde 1993. Esto ha creado un sistema de continuidad familiar en el poder.
 • Las elecciones en Azerbaiyán suelen ser calificadas por…   » ver todo el comentario
#2 luckyy
Esta Irán como para estar tirando drones al tuntún
Supercinexin #4 Supercinexin
Alguien debe detener a Israel. Ya van dos ataques de falsa bandera contra terceros países para arrastrarlos a la guerra.
