Ayuso se prepara para batallar con Génova por unas primarias con la fórmula 'un militante, un voto'

El sistema general de primarias que contemplan los estatutos del PP pasa por que los afiliados voten en primera vuelta. Si un aspirante queda a 15 puntos o menos del ganador en el voto de las bases (es decir, si el más votado no llega a rondar el 60%) se vota en segunda ronda. Pero en esta segunda votación no se pronuncian los militantes, sino los compromisarios, una figura más controlable por el aparato. En definitiva, ganar un congreso no depende solo de la militancia