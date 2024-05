Publicado hace 1 hora por Murciegalo a blogs.publico.es

"l ejercicio periodístico contra Podemos en general, y contra Iglesias y muy en especial Irene Montero, constará en los anales de la vergüenza de la profesión. A mí me avergüenza como periodista lo vivido en tantas tertulias, en tantos espacios falsamente informativos. Nadie se ha disculpado. Se ha hablado mucho de los medios, de cómo el poder judicial no podría actuar arbitrariamente si no fuera con su apoyo. Son las televisiones, las radios y los periódicos, prácticamente todos pero no todos, quienes construyeron el odio hacia Irene Montero"