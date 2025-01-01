El Ayuntamiento de La Línea se postula para comprar la Aduana cuando caiga la Verja de Gibraltar para incorporarla al proyecto de WISeKey

El Ayuntamiento de La Línea se postula para adquirir los terrenos de la Aduana española en el paso con Gibraltar que queden sin uso cuando desaparezca la Verja. Pretende incorporarlos al proyecto del centro tecnológico de satélites y ciberseguridad que impulsan dos empresarios linenses, Carlos Moreira y Julián Fernández, al frente de WISekey y Fossa Systems. La idea se fundamenta en la necesidad de "redefinir" este "espacio estratégico" para el "desarrollo económico de actividades de alto valor añadido".