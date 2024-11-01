edición general
El Ayuntamiento de Barcelona inspecciona 27 locales en el Park Güell y encuentra infracciones en todos, 400 en total [CAT]

Ordenaron precintar cinco de los locales revisados, uno de ellos por una plaga de escarabajos y otro por cuestiones relacionadas con la seguridad de las instalaciones eléctricas.

