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Un avión de Estados Unidos con material para la guerra de Irán sobrevuela Almería

Un avión de Estados Unidos con material para la guerra de Irán sobrevuela Almería

Mientras el mundo continúa mirando al conflicto bélico en Oriente Próximo y la situación en el Estrecho de Ormuz mantiene en vilo a todos, el cielo de Almería ha vuelto a ser testigo de la guerra con Irán. Poco después de las 9 de la mañana, despegaba desde la Base Aérea de Morón de la Frontera un avión del Ejército de Estados Unidos, un Lockheed C-130H Hércules que se dirigió hacia el Este. En su ruta hacia Oriente Próximo, el avión norteamericano sobrevoló distintos puntos de la provincia de Almería. Así, pasó por Dalías, puso rumbo hacia...

| etiquetas: avión , eeuu , guerra , irán , españa , almería
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4 comentarios
6 2 0 K 85 actualidad
angeloso #1 angeloso
Aquí el seguimiento del susodicho:
www.flightradar24.com/HKY796/3edf1071
1 K 24
#2 Onaj
#1 Muchas gracias. Me parece muy raro que se suponga que "por ir al este" ya "vaya a Irán". Con tu enlace podremos saber si es cierto o no.
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#4 tierramar *
Mientras Sanchez proclama el "no a la guerra", los datos públicos de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 revelaron una intensa actividad militar estadounidense en las bases de Rota y Morón. Ciudadanos particulares rastrearon al menos 40 movimientos aéreos vinculados a la ofensiva contra Irán, incluyendo aviones cisterna KC-135 Stratotanker, imprescindibles para el reabastecimiento en vuelo de los cazas que bombardean territorio iraní. A los movimientos aéreos se suman los dos destructores y 3000 soldados preposicionados en Rota, www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-aprueba-otro-gasto-militar-29-6-
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#3 abogado_del_diablo
¡Amigos murcianos que votáis a Vox, si lo veis a tiro, una buena pedrada! ¡Que se vea que sois los más defensores de la patria y su espacio aéreo!
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menéame