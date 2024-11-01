Un avión de Estados Unidos con material para la guerra de Irán sobrevuela Almería

Mientras el mundo continúa mirando al conflicto bélico en Oriente Próximo y la situación en el Estrecho de Ormuz mantiene en vilo a todos, el cielo de Almería ha vuelto a ser testigo de la guerra con Irán. Poco después de las 9 de la mañana, despegaba desde la Base Aérea de Morón de la Frontera un avión del Ejército de Estados Unidos, un Lockheed C-130H Hércules que se dirigió hacia el Este. En su ruta hacia Oriente Próximo, el avión norteamericano sobrevoló distintos puntos de la provincia de Almería. Así, pasó por Dalías, puso rumbo hacia...