Un atlas de Corea del Norte  

El trabajo de esta enciclopedia comenzó en 1964, cuando Kim Il Sung estableció un comité de compilación con el que buscó agrupar todo el conocimiento y directrices que debía seguir un buen coreano. El trabajo se extendió durante varias décadas, y el resultado se publicó en treinta volúmenes entre 1995 y 2002. La enciclopedia contenía más de 100.000 vocablos, 25.000 imágenes y fotografías y 5.200 personajes históricos. Según la narrativa imperante en Corea del Norte, la guerra la ganaron los comunistas y desde entonces toda la península de Corea