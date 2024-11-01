edición general
Un atlas de Corea del Norte

El trabajo de esta enciclopedia comenzó en 1964, cuando Kim Il Sung estableció un comité de compilación con el que buscó agrupar todo el conocimiento y directrices que debía seguir un buen coreano. El trabajo se extendió durante varias décadas, y el resultado se publicó en treinta volúmenes entre 1995 y 2002. La enciclopedia contenía más de 100.000 vocablos, 25.000 imágenes y fotografías y 5.200 personajes históricos. Según la narrativa imperante en Corea del Norte, la guerra la ganaron los comunistas y desde entonces toda la península de Corea

Lo de desconocer a Corea del Sur es como lo de China y Taiwán. Este último consideraba hasta hace pocas décadas a toda la China continental como parte integral de su territorio, según su constitución. Luego decidieron reconocer su realidad: solo poseen una pequeña isla. Por el lado chino aún no la reconocen.
1984 en versión Corea del Norte
Una realidad inventada para consuelo de un dirigente de una "monarquía" hereditaria
