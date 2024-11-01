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La Atención Primaria en Madrid presenta un diagnóstico grave y un tratamiento conocido

La Atención Primaria en Madrid presenta un diagnóstico grave y un tratamiento conocido

Es la comunidad que menos invierte en Atención Primaria por habitante (177 €), muy por debajo de otras que sí han apostado por reforzar el eje vertebrador del sistema

| etiquetas: atención primaria , madrid , sanidad , ayuso
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YeahYa #1 YeahYa
Yo creo que importa más la libertad, la de morirte libremente.
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menéame