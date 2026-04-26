Ataques israelíes tras órdenes de evacuación en Líbano

El Ejército de Israel lanzó ataques aéreos en el sur de Líbano este domingo, según reportan medios locales, después de ordenar la evacuación inmediata de siete localidades argumentando infracciones de Hezbolá al alto al fuego. En el ámbito diplomático, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, planteó en Omán un esquema de seguridad para la región que excluye la presencia de Estados Unidos, previo a su traslado a Pakistán para proseguir con las negociaciones de paz en ausencia de la delegación estadounidense en Islamabad.