Asturias contiene los incendios con críticas a León

Persiste la inquietud en Asturias por lo que está ocurriendo en León: «Mantenemos esa preocupación porque no dependemos de nosotros mismos», asumió Alejandro Calvo. Según explicó, los incendios originados en Asturias se están controlando «en apenas unas horas» gracias al despliegue de medios, pero «lo que nos viene de fuera es preocupante».
Y lo del suelo mojado no duro ni media hora.
Pero tú aquí creo que vienes a vendernos tú libro.
Se te ve muy entendido. Y además con adhominem incluido: "Pero tú aquí creo que vienes a vendernos tú libro."
Pero bueno, viendo tu historial de faltas de respeto y que eres de Julio de 2025, el resto ya me lo imagino....
Lo que sí me putoflipa es que no tengan manera de coordinarse con bomberos de León porque no hay jefe de zona allí, flipé cuando lo leí esta mañana
Los reproches y responsabilidades despues
Tener 17 títeres dando bandazos ya me diréis...
Que si que unos lo hacen mejor que otros y blablabla, no me importa el partido político.
"No ha bajado el riesgo ni mucho menos; hay que seguir activos y colaborar con León, donde la situación está más desbocada".
"el presidente reconoce la "ventana de oportunidad" que ha dejado en Asturias la bajada de temperaturas, e incluso las lluvias que se han dejado caer en algunas zonas de la región"
Si rojelio, los fuegos se apagan solos o casi con las condiciones adecuadas.