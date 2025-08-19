Asturias contiene los incendios con críticas a León

Persiste la inquietud en Asturias por lo que está ocurriendo en León: «Mantenemos esa preocupación porque no dependemos de nosotros mismos», asumió Alejandro Calvo. Según explicó, los incendios originados en Asturias se están controlando «en apenas unas horas» gracias al despliegue de medios, pero «lo que nos viene de fuera es preocupante».