Asturias contiene los incendios con críticas a León

Asturias contiene los incendios con críticas a León

Persiste la inquietud en Asturias por lo que está ocurriendo en León: «Mantenemos esa preocupación porque no dependemos de nosotros mismos», asumió Alejandro Calvo. Según explicó, los incendios originados en Asturias se están controlando «en apenas unas horas» gracias al despliegue de medios, pero «lo que nos viene de fuera es preocupante».

18 comentarios
colipan #1 colipan
CyL es una comunidad fallida mientras siga el PP,
victorjba #17 victorjba
#1 Recordemos que hubo un presidente socialista, al que Aznar se cargó con un precioso lawfare.
#9 yarkyark *
#7 Cuando hablamos de madera húmeda hablamos por dentro. Tengo arboles en la finca y no se noto nada el orballo muy ligero que cayo.

Y lo del suelo mojado no duro ni media hora.
#6 yarkyark
#4 Lo dicho entre poco y nada. A ver si crees que un orballu sirve para hacerle algo a un fuego. Eso se evapora antes de llegar a las llamas.
#7 deimian86
#6 si, la madera húmeda arde muy bien de toda la vida
Luca7 #13 Luca7
#6 no tienes ni idea de cómo funciona un fuego. Con que la temperatura esté por debajo de 25 y no haya viento se apaga el solo prácticamente y ya si llueve y hay humedad pues ni te cuento.

Pero tú aquí creo que vienes a vendernos tú libro.
#15 yarkyark *
#13 "Con que la temperatura esté por debajo de 25 y no haya viento se apaga el solo prácticamente"

Se te ve muy entendido. Y además con adhominem incluido: "Pero aquí creo que vienes a vendernos tú libro."

Pero bueno, viendo tu historial de faltas de respeto y que eres de Julio de 2025, el resto ya me lo imagino....

www.meneame.net/user/Luca7/commented
#2 deimian86 *
Que ayer lloviese en Asturias todo el día igual tiene algo que ver con todos mis respetos a la gente que está trabajando pero esto no es más que un rifirrafe político entre PSOE y PP.
#3 yarkyark
#2 Ayer llovió entre poco y nada.
#4 deimian86
#3 orbayó todo el día, los suelos estaban mojados y la gente con paraguas.
#5 amusgada
#2 todita la razón, como bien sabe Barbón, que suele encomendar a la Virgen de la Cueva, que llueva que llueva problemas como la contaminación atmosférica cuando se pone el benceno tonto y las micropartículas nos tienen afogaos una semana. Coña tremenda tuvimos de que rolase a Nordés, bajase casi 5ºC y rociase o estaríamos en la mierda. En toda la noticia ni mencionan que Caunedo y Gúa ardieron por obra humana y no pavisas castellanas.

Lo que sí me putoflipa es que no tengan manera de coordinarse con bomberos de León porque no hay jefe de zona allí, flipé cuando lo leí esta mañana o_o
#8 amusgada
el orbayo no apaga, modifica la humedad relativa, si le sumas el rolar de sur a nordés y -5ºC y que parte del orbayo cayó de madrugada y ayudó a sofocar posibles puntos de salto de pavesas pues... el problema viene cuando 30/30/30
#14 R2dC
#8 30 grados, 30% humedad y 30km/h el viento?
#16 amusgada
#14 xacto. Que entonces es cuando se ven sistemas convectivos jartos como el de Boca de Huérgano, con pirocúmulos y efecto rotor cual si vieras un volcán, que ya es un incendio con su propio "clima" y arrasa con todo. Si a la noche refresca casi -10ºC (sobre todo en zonas de alta montaña como taba quemando estos días, Somiedo y Picos de Europa, que tampoco ye que haya "mucha" vegetación) y el punto rocío aumenta y encima no tienes el viento sur sino nordés fresquito... pues mejoran las condiciones de la ostia y puedes atacarlo o te come con patatas. Ahora mismo del fumu que llega de León los medios aéreos tienen jodido acercase, el helicóptero esta mañana desde Degaña metía mieu la vertiente castellana.
tricionide #10 tricionide
pocos solidarios son si no ofrecen sus medios y ayuda a sus vecinos,.
Los reproches y responsabilidades despues
#11 yokitolakaka
Centralizar es la solución.

Tener 17 títeres dando bandazos ya me diréis...

Que si que unos lo hacen mejor que otros y blablabla, no me importa el partido político.
#12 deimian86
www.lne.es/asturias/2025/08/19/adrian-barbon-nuevo-escenario-incendios

"No ha bajado el riesgo ni mucho menos; hay que seguir activos y colaborar con León, donde la situación está más desbocada".

"el presidente reconoce la "ventana de oportunidad" que ha dejado en Asturias la bajada de temperaturas, e incluso las lluvias que se han dejado caer en algunas zonas de la región"
Luca7 #18 Luca7
se ha enfadado el rojelio.
Si rojelio, los fuegos se apagan solos o casi con las condiciones adecuadas.
