La astronauta Sara García: “Enganchadas de un Hilo es una obra de arte colectiva que une tradición y ambición”

La científica agradece ser una de las protagonistas del nuevo proyecto llevado a cabo por las mujeres de Sierra Mágina. Es una científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Fuente de inspiración para las presentes y futuras generaciones, imparte conferencias en universidades de todo el mundo para dar a conocer la importancia de su trabajo en el día a día de los ciudadanos. Las mujeres de Sierra Mágina, reunidas en torno al proyecto “Enganchadas de un hilo”...

2 comentarios
karakol #2 karakol
Bióloga molecular y astronauta.

Mi curriculum es una mierda. :-(
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... dedicaron su último trabajo al universo y Sara García-Alonso fue una de las protagonistas de una iniciativa con la que recorren toda la comarca. La científica, consciente de la labor realizada a mano en torno a su figura, señala: “Iniciativas así demuestran que la ciencia y la exploración pertenecen a toda la sociedad, y que desde cualquier rincón de nuestra geografía se puede inspirar al mundo entero a mirar hacia arriba”.
