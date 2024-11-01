La astronauta Sara García: “Enganchadas de un Hilo es una obra de arte colectiva que une tradición y ambición”

La científica agradece ser una de las protagonistas del nuevo proyecto llevado a cabo por las mujeres de Sierra Mágina. Es una científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Fuente de inspiración para las presentes y futuras generaciones, imparte conferencias en universidades de todo el mundo para dar a conocer la importancia de su trabajo en el día a día de los ciudadanos. Las mujeres de Sierra Mágina, reunidas en torno al proyecto “Enganchadas de un hilo”...