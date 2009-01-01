El asombroso silencio de la masacre de Yelwata [En]

El 13 de junio, en Yelwata, Nigeria, más de 200 cristianos —en su mayoría mujeres y niños— fueron asesinados a machetazos, quemados vivos o masacrados mientras dormían. Yelwata no fue un enfrentamiento. Fue una masacre. Fue un mensaje, lanzado a machetazos y gasolina, de que los cristianos no están seguros en su propio país. Y el mensaje que el mundo envía, con su silencio ensordecedor, es que no le importa.
Puto asco de asesinos.
Enternecedor.
Lo de Gaza es criminal, pero esto lleva pasando años y ya no es de rabiosa actualidad y el responsable al que echarle las pestes no está lo bastante cerca
Están comparando la diferencia de cobertura de un de un grupo islamista armado con machetes (muy condenable y horrible) con la de una acción coordinada de todo un estado usando su ejército para asesinar y desplazar a cientos de miles de civiles para justificar sus acciones.
Básicamente decir: a estos islamistas les dejáis hacer su genocidio a gusto y a nuestro país no.
The UNDP estimates that terrorists have killed over 350,000 people in Nigeria since 2009. 300,000 were children. Boko Haram, ISWAP, and Fulani jihadists have also forcibly displaced over 2.9 million Nigerians. The genocidal massacres have mainly targeted Christians.