El asombroso silencio de la masacre de Yelwata [En]

El 13 de junio, en Yelwata, Nigeria, más de 200 cristianos —en su mayoría mujeres y niños— fueron asesinados a machetazos, quemados vivos o masacrados mientras dormían. Yelwata no fue un enfrentamiento. Fue una masacre. Fue un mensaje, lanzado a machetazos y gasolina, de que los cristianos no están seguros en su propio país. Y el mensaje que el mundo envía, con su silencio ensordecedor, es que no le importa.

| etiquetas: nigeria , yihad , cristianos , masacre , yelwata
silvano.jorge #4 silvano.jorge
Medio sionista que defiende el genocidio diciendo que hay otros genocidios.
Puto asco de asesinos.
Supercinexin #5 Supercinexin
El Washington Jewish Week diciéndonos a todos que somos unos señores muy malos porque el genosidio cristiano de Nigeria no nos importa.

Enternecedor.
#1 Agrimensor
si los muertos no son palestinos asesinados por judíos, no le importa a nadie
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#1 Mas bien que no se pueden usar para atacar a nadie
Lo de Gaza es criminal, pero esto lleva pasando años y ya no es de rabiosa actualidad y el responsable al que echarle las pestes no está lo bastante cerca
Tertuliano_equidistante #7 Tertuliano_equidistante *
No me puede dar más asco este artículo.

Están comparando la diferencia de cobertura de un de un grupo islamista armado con machetes (muy condenable y horrible) con la de una acción coordinada de todo un estado usando su ejército para asesinar y desplazar a cientos de miles de civiles para justificar sus acciones.
Básicamente decir: a estos islamistas les dejáis hacer su genocidio a gusto y a nuestro país no.

:peineta:
mosfet #3 mosfet
A veces pienso que aquí en europa vivimos en una burbuja de relativa paz y libertad, mientras que te vas unos miles de Km en cualquier dirección y te encuentras países de mierda con regímenes autoritarios donde tu vida no vale nada.
#8 guillersk
#3 así es
#2 Agrimensor *
www.genocidewatch.com/single-post/nigeria-genocide-emergency

The UNDP estimates that terrorists have killed over 350,000 people in Nigeria since 2009. 300,000 were children. Boko Haram, ISWAP, and Fulani jihadists have also forcibly displaced over 2.9 million Nigerians. The genocidal massacres have mainly targeted Christians.
menéame