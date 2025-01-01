·
Así es el único país Africano que habla español
Así es el único país Africano que habla español, Guinea Ecuatorial.
guinea ecuatorial
idioma español
cultura
#1
CharlesBrowson
y va el mexicano y te lo cuenta en anglo sajon
1
K
21
#2
Aokromes
#1
tendras puesto algo, el idioma original del video es español.
2
K
34
#5
chocoleches
#1
#2
Desde hace unas semanas youtube te cambia automáticamente el idioma del video al que tengas en tu ordenador (si tiene pista en ese idioma)
1
K
22
#7
Cuchifrito
#4
Bueno pero hacen que España sea Africano aunque no lo sea por completo
1
K
20
#8
ombresaco
#7
Participa en la Eurocopa y en Eurovisión, pero no en la Copa África ni AfriMusic Song Contest, que es lo realmente importante
0
K
10
#9
Pertinax
*
#4
En cuanto Canarias se independice, ya habrá 2 países africanos en los que se hable Español.
0
K
19
#3
Cuchifrito
Erronea, en España también se habla español :p.
0
K
10
#4
ombresaco
#3
pero ni Ceuta, Melilla ni Canarias son paises por sí mismos. En cuanto Canarias se independice, ya habrá 2 paises africanos que hablen Español, pero de momento...
0
K
10
#6
LázaroCodesal
#3
Y en la RASD.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
