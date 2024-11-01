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Así nos ROBAN sin impuestos | Cómo DILUYEN tu dinero  

¿Por qué cada vez eres más productivo, hay más tecnología que nunca… y, sin embargo, cada día eres más pobre?

| etiquetas: bancos , deuda bancaria , dinero
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6 comentarios
3 1 3 K 20 cultura
#2 fremen11 *
Porque no luchas.....
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#6 chocoleches
Es una sarta de chorradas para analfabetos.
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#1 woke
Al final, Andy y Lucas tenían razón.
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Findeton #3 Findeton
Me parece una explicación muy sensacionalista. Y el dinero, no es deuda. Si el dinero fuera deuda todo el mundo querría indistintamente tener 1 millón de euros de deudas o 1 millón de euros en la cuenta.
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#4 woke
#3 y además no habría pobres
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Findeton #5 Findeton
#4 Que a ver, yo también estoy en contra de la moneda fiduciaria, pero creo que hay explicaciones mejores y menos sesgadas.
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menéame