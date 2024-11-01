edición general
Así es el 'muro de drones' que Bruselas quiere levantar en el flanco oriental de la UE para frenar la amenaza de Putin

Europa quiere convertir a Ucrania en un muro infranqueable para Vladimir Putin, y eso pasa por dotar a Kiev y a los países del este de la UE de los medios y las capacidades necesarias para ello: uno de esos pasos adelante será el "muro de drones" propuesto este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha puesto sobre la mesa la idea de destinar 6.000 millones del préstamo ERA, que es la vía pactada por el G7 para que el Gobierno de Volodimir Zelenski financie la defensa de su país.

#3 Hoypuedeserungrandia
Empresas que saldrán beneficiadas de la ensalada de drones que la Von der Leyen quiere instalar en toda la frontera con Rusia, si no empieza una guerra que terminaremos pagando todos faltara poco, las energías empleadas contra Rusia poco o nada tienen que ver con su silencio sobre el genocidio de Gaza, esta señora no debería ser quien decida si terminamos muertos.
#1 soberao
"Préstamo ERA" que pagarán nuestros hijos y nietos y nosotros con nuestra pensión, porque los préstamos se devuelven y usarán las pensiones y los servicios sanitarios y sociales para pagar ese préstamo que ahora alegremente se tira a la basura por "la seguridad de Europa".
antesdarle #5 antesdarle *
Tampoco me extraña que los países que comparten frontera con Rusia o Bielorrusia (lo mismo) las esten fortaleciendo con drones, minas y todo lo que puedan.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

Teniendo en cuenta a ayudan a la agresión contra Rusia, tiene su lógica. También los alemanes decían en la SGM que como nos hagan lo que les hemos hecho nosotros ... encima lo tenemos merecido.
#2 juanac
¿Drones americanos o israelíes? Menuda traidora, Úrsula.
LinternaGorri #4 LinternaGorri
#2 y quienes nos "representan" y callan ante sus desmanes, también
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

Turquía vende unos muy majos. Y la empresa es del yerno de Erdogan. :roll:
#8 bizcobollo
¿Un muro de drones es poner miles de drones en la frontera con Rusia? ¿Para hacer qué, la risa?
Después de esta incursión de drones en Polonia, se debería haber realizado un ataque a la zona de lanzamiento de drones rusos como advertencia de que cada acción tiene una reacción. Gastar ingentes cantidades de dinero en drones que van a estar ahí parados y que no vamos a tener narices de usar no vale para nada.
#9 Dav3n *
#8 Se debería haber atacado Rusia en respuesta? Es decir, que tu plan era iniciar la WW3 y te quedas tan ancho xD

Pero si todo esto es un teatrillo barato para robarte, es evidente :palm:
