Así es el 'muro de drones' que Bruselas quiere levantar en el flanco oriental de la UE para frenar la amenaza de Putin

Europa quiere convertir a Ucrania en un muro infranqueable para Vladimir Putin, y eso pasa por dotar a Kiev y a los países del este de la UE de los medios y las capacidades necesarias para ello: uno de esos pasos adelante será el "muro de drones" propuesto este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha puesto sobre la mesa la idea de destinar 6.000 millones del préstamo ERA, que es la vía pactada por el G7 para que el Gobierno de Volodimir Zelenski financie la defensa de su país.
Teniendo en cuenta a ayudan a la agresión contra Rusia, tiene su lógica. También los alemanes decían en la SGM que como nos hagan lo que les hemos hecho nosotros ... encima lo tenemos merecido.
Turquía vende unos muy majos. Y la empresa es del yerno de Erdogan.
Después de esta incursión de drones en Polonia, se debería haber realizado un ataque a la zona de lanzamiento de drones rusos como advertencia de que cada acción tiene una reacción. Gastar ingentes cantidades de dinero en drones que van a estar ahí parados y que no vamos a tener narices de usar no vale para nada.
Pero si todo esto es un teatrillo barato para robarte, es evidente