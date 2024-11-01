Así es el 'muro de drones' que Bruselas quiere levantar en el flanco oriental de la UE para frenar la amenaza de Putin

Europa quiere convertir a Ucrania en un muro infranqueable para Vladimir Putin, y eso pasa por dotar a Kiev y a los países del este de la UE de los medios y las capacidades necesarias para ello: uno de esos pasos adelante será el "muro de drones" propuesto este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha puesto sobre la mesa la idea de destinar 6.000 millones del préstamo ERA, que es la vía pactada por el G7 para que el Gobierno de Volodimir Zelenski financie la defensa de su país.