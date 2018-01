Así chirría la ‘cara B’ de la educación pública de Susana Díaz

Techos que se caen, calefacciones que no funcionan en pleno mes de enero por falta de mantenimiento y coordinación entre administraciones, aulas abrasadoras de primavera a otoño, profesores de baja que no son sustituidos, barracones de obras utilizados como aulas de guardería, material escolar sufragado por los propios padres de alumnos, conserjes expedientados por reclamar sólo una garita con la que sortear el frío… Andalucía es una de las comunidades autónomas con menor inversión per cápita en educación.